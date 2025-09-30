Santiago del Moro es «de oro»

Entrada la madrugada del martes 30 de septiembre, el Martín Fierro de Oro tuvo un desenlace inesperado y emotivo: Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, abrió el sobre final y escuchó su propio nombre como ganador. La escena, tan insólita como simbólica, marcó el cierre de una gala que había conducido durante más de tres horas en el Hotel Hilton, frente a 650 invitados.

El encargado de entregarle la estatuilla fue Rodolfo Barili, último ganador del Oro junto a Cristina Pérez por Telefe Noticias. Del Moro, visiblemente conmovido, se tomó unos minutos en el atril antes de hablar con la prensa, donde hizo un repaso por su carrera, su mirada sobre la televisión y sus proyectos a futuro.

“Cada año te dicen que lo vas a ganar”

Consultado sobre si esperaba el premio, el conductor respondió con franqueza: “Cada año te dicen ‘Te lo vas a ganar, te lo vas a ganar’, y como todos los años te dicen eso, yo digo: bueno, ¿me tocará o no me tocará? Yo vengo a hacer este programa y a trabajar. Después, si el premio está, bien. Si lo ganás, buenísimo. Obviamente me encanta ganar, pero si no, no modifica nada”.

La reflexión que dejó sobre el escenario sintetizó su filosofía: “Me parece que ése es el secreto. Que esto no te hace ni mejor ni peor. El premio no te cambia, mañana seguís trabajando”.

Una noche consagratoria

Del Moro ya había sido distinguido más temprano con el Martín Fierro a Mejor Conducción Masculina. El Oro se convirtió así en la coronación de una noche consagratoria, que reconoció el rol clave de Gran Hermano en este logro: “Creo que Gran Hermano me dio la posibilidad de hacer este programa que trajo mucha gente de vuelta a la televisión. Amado, criticado, pero apasionante”.

Con el doble reconocimiento en sus manos y la emoción todavía a flor de piel, Santiago del Moro cerró una gala que lo tuvo como anfitrión, protagonista y gran ganador.

