Santiago del Moro es «de oro»
El conductor se llevó el premio mayor en la noche de los Martín Fierro.
Entrada la madrugada del martes 30 de septiembre, el Martín Fierro de Oro tuvo un desenlace inesperado y emotivo: Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, abrió el sobre final y escuchó su propio nombre como ganador. La escena, tan insólita como simbólica, marcó el cierre de una gala que había conducido durante más de tres horas en el Hotel Hilton, frente a 650 invitados.
El encargado de entregarle la estatuilla fue Rodolfo Barili, último ganador del Oro junto a Cristina Pérez por Telefe Noticias. Del Moro, visiblemente conmovido, se tomó unos minutos en el atril antes de hablar con la prensa, donde hizo un repaso por su carrera, su mirada sobre la televisión y sus proyectos a futuro.
“Cada año te dicen que lo vas a ganar”
Consultado sobre si esperaba el premio, el conductor respondió con franqueza: “Cada año te dicen ‘Te lo vas a ganar, te lo vas a ganar’, y como todos los años te dicen eso, yo digo: bueno, ¿me tocará o no me tocará? Yo vengo a hacer este programa y a trabajar. Después, si el premio está, bien. Si lo ganás, buenísimo. Obviamente me encanta ganar, pero si no, no modifica nada”.
La reflexión que dejó sobre el escenario sintetizó su filosofía: “Me parece que ése es el secreto. Que esto no te hace ni mejor ni peor. El premio no te cambia, mañana seguís trabajando”.
Una noche consagratoria
Del Moro ya había sido distinguido más temprano con el Martín Fierro a Mejor Conducción Masculina. El Oro se convirtió así en la coronación de una noche consagratoria, que reconoció el rol clave de Gran Hermano en este logro: “Creo que Gran Hermano me dio la posibilidad de hacer este programa que trajo mucha gente de vuelta a la televisión. Amado, criticado, pero apasionante”.
Con el doble reconocimiento en sus manos y la emoción todavía a flor de piel, Santiago del Moro cerró una gala que lo tuvo como anfitrión, protagonista y gran ganador.
Todos los ganadores
Panelista
David Kavlin (Todas las tardes, El Nueve)
Musical
Planeta 9 (Elnueve)
Aviso publicitario
Contexto argentino, Mercado Libre (Agencia Gut)
Cronista/Movilero
Oliver Quiroz (A la tarde - América)
Noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
Viajes/Turismo
Resto del mundo (El Trece)
Actor de reparto
Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido - El Trece)
Programa deportivo
Copa América (Telefe)
Gastronomía
Qué mañana! (Elnueve)
Branded Content
El Gran Bartender (Gancia, Diego Poggi- Telefe)
Actriz de reparto
Julia Calvo (Margarita - Telefe)
Interés general
Susana Giménez (Telefe)
Reality
Gran hermano 2024 (Telefe)
Director
Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado y Terapia alternativa - El Trece)
Actriz protagónica de ficción
Isabel Macedo (Margarita - Telefe)
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili (Telefe noticias, Telefe)
Jurado
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos - Telefe)
Magazine
Diario de Mariana (América)
Revelación
Lola Abraldes (Margarita - Telefe)
Director de no ficción
Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 - América)
Guión/Autor
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido - El Trece)
Labor humorística
Peto Menahem (La noche perfecta - El Trece)
Conducción femenina
Susana Giménez (Susana Giménez, Telefe)
Humorístico de actualidad
Pasó en América (América)
Noticiero nocturno
Telenoche (El Trece)
Entretenimiento
Ficción
Margarita (Telefe)
Periodístico
LAM (América)
Labor periodística femenina
Romina Manguel (Opinión pública - Elnueve)
Actor protagonista de ficción
Gabriel Goity (El encargado - El Trece)
Big Show
Bake Off Famosos (Telefe)
Labor en conducción masculina
Santiago del Moro (Gran hermano, Telefe)
Programa de servicio
Adn buena salud (Televisión Pública)
Producción Integral
Telenueve Central (El Nueve)
Cultural / educativo
Argentina de película (América)
