Santiago del Moro ingresó a la casa y realizó un anuncio inesperado

En un contexto cada vez más tenso dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro realizó una aparición sorpresiva que modificó por completo el ánimo de los jugadores. A través de la clásica dinámica del "congelados", el conductor ingresó a la casa con una doble misión: compartir una cena con los once participantes que siguen en carrera y anunciar, por primera vez, la fecha estimada para la gran final del ciclo.

Del Moro hizo su ingreso oficial y se dirigió directamente al SUM, donde los esperaba una cena patrocinada por una reconocida cadena de comida rápida. Tras ser "descongelados", los participantes se fundieron en abrazos con el conductor y vivieron una velada distendida, durante la cual también pudieron ver por primera vez los videos de sus castings para ingresar al reality.

Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando Del Moro abrió el maletín y anunció que la gran final se desarrollará entre el 22 y el 25 de junio, aunque descartó que sea el 29, fecha que había circulado como rumor. De este modo, esta edición del programa se convertirá en una de las más extensas de su historia, abarcando las cuatro estaciones del año.

Expuestos

En un momento del encuentro, Del Moro volvió a presentar los casting de los jugadores que aún se mantienen dentro de la casa. Como en la ocasión anterior, las filmaciones de Santiago “Tato” Algorta generaron malestar y comentarios tanto dentro como fuera del juego. En su video de presentación, el uruguayo se describió como alguien que "genera envidia", y sostuvo que su personalidad mezcla "facha que genera algo en las mujeres" con un estilo frontal que "no se calla y va para adelante". Además, contó que es profesor de e-commerce en la Universidad de Montevideo, y deslizó comentarios que muchos interpretaron como inapropiados: "De los 30 alumnos, 25 son alumnas. Ya me conocen y me dijeron ‘ojito’", comentó con tono sugestivo. Estas actitudes reavivaron las sospechas sobre la autenticidad de su casting, con usuarios sugiriendo que su ingreso habría sido parte de una estrategia para seducir a la producción.

Pero lo más comentado en redes fue el saludo que Del Moro le dedicó a Tato al reencontrarse. “¡Campeón! ¿Cómo andás, Uruguay?”, dijo el conductor al saludarlo, una frase que muchos interpretaron como una “mufa”, especialmente en el contexto futbolero, donde anticipar victorias suele considerarse de mala suerte. Algunos seguidores del programa también señalaron un supuesto favoritismo del conductor hacia Juan Pablo de Vigili, quien esta semana obtuvo el liderazgo e inmunidad, dejando a los demás —incluido Tato— en una placa positiva con diez nominados.

La visita del conductor se dio en un momento clave del certamen, apenas días después de la eliminación de Chiara Mancuso, quien dejó la casa con el 57% de los votos tras un ajustado duelo con Luz Tito. Con solo once jugadores en competencia y una final en el horizonte, Gran Hermano entra en su recta decisiva, con alianzas inestables, estrategias al límite y un alto nivel de exposición que promete un desenlace cargado de emociones y polémicas.