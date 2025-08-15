Santiago Maratea fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santi Maratea por un accionar que calificó como “agraviante, irresponsable e intrusivo” y, a través de una carta documento, le exigió que se retracte de sus expresiones en redes sociales, principalmente en Instagram.

Según explicó la presidenta de la entidad, Laura Salzman, la medida se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que prohíbe sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios sin ser médico o nutricionista. “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero también tener riesgos para la salud si no se considera la situación particular de cada individuo”, advirtió.

Salzman remarcó que los nutricionistas “somos muy cuidadosos porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas recomendaciones para la salud. A veces parece inocente aconsejar un té o una vitamina, pero puede resultar peligroso. Por eso está regulado por la Ley de TCA”.

La denuncia se originó luego de que Maratea promocionara, semanas atrás, un té supuestamente capaz de ayudar a bajar de peso. En un reel de Instagram, el influencer afirmó: “De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso. Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, además de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.

En el mismo video, Maratea cuestionó a profesionales del área: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que, a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”. Para Salzman, este comentario constituye “una acción intrusista” en la que el influencer extrapola su experiencia personal a toda la población, “algo muy irresponsable que desde el Colegio no podemos permitir”.

La entidad exigió el cese inmediato de la publicidad encubierta y advirtió sobre el papel de las industrias alimenticias y farmacéuticas en este tipo de campañas. “Estas empresas eligen a estos personajes porque son canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Nuestro deber es proteger a la población, es parte de nuestra ética profesional”, concluyó Salzman.