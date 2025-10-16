Se viene otra entrega de los Martín Fierro: ¿qué se premiará en esta oportunidad?

Tras la escandalosa guerra interna que estalló en APTRA después de la última entrega de los Martín Fierro de Televisión (con cruces picantísimos entre asociados como Pilar Smith y Tomás Dente por supuestos "manejos turbios" en la lista de ganadores), la asociación busca limpiar su imagen con una movida gigante.

¡Atención streamers! La entidad que preside Luis Ventura anunció su próximo evento masivo: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.

¡Transmisión Doble!

La gala inaugural está pautada para el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Y como no podía ser de otra manera, la transmisión será un verdadero crossover entre mundos: se verá en vivo por la señal streamer OLGA y por la pantalla de TELEFE.

APTRA reconoce así el fenómeno imparable de los canales de streaming. En los últimos años, este medio joven se impuso con una velocidad imparable, democratizando el acceso a contenidos y ganando una repercusión inmensa gracias a su impronta fresca y la libertad total para sus realizadores.

La gala promete ser un evento de alto vuelo, con una puesta en escena imponente, la presencia de grandes figuras invitadas (tanto de la TV tradicional como del mundo digital) y shows en vivo.

APTRA busca cerrar un año polémico con el reconocimiento a la nueva generación de comunicadores y una fiesta que ya genera expectativas en toda la farándula.