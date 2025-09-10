Tras su mediático y escandaloso divorcio de Martín Demichelis, marcado por trascendidos de infidelidad, Evangelina Anderson vuelve a ser noticia. La modelo, que transita una nueva etapa en su vida personal, quedó envuelta en versiones sobre un supuesto romance clandestino con un hombre casado, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

La panelista aseguró que maneja información desde hace tiempo y que incluso cuenta con pruebas que avalarían la existencia de esta relación. “Tengo todo: sé cómo se conocieron, dónde se encontraban… Él esta semana estuvo visitando a otra chica en otro lugar”, detalló Latorre en pleno aire. Además, insinuó que Anderson no solo habría iniciado un vínculo con este hombre, sino que ya existirían sentimientos de por medio.

En su análisis, Latorre fue más allá y cuestionó la actitud de la ex vedette: “No me gusta que Evangelina Anderson se haga la llorona por sus hijos y termine enganchada con alguien que tiene pibes”.

El dato más explosivo llegó hacia el final, cuando la panelista afirmó tener grabaciones que confirmarían el vínculo. “Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad, y los tengo. No lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue”, lanzó, encendiendo aún más la polémica.