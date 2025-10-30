Un nuevo capítulo judicial se abre en el mediático caso de Morena Rial. La influencer y figura del espectáculo recibió un duro revés por parte de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien decidió rechazar el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado su defensa.

De esta manera, la joven deberá permanecer detenida en la Unidad 51 de Magdalena mientras se espera la fecha para el inicio del juicio oral, un escenario que se complica a poco más de un mes de su detención.

"Condiciones no adecuadas"

La magistrada fundamentó su negativa en un punto crucial: el domicilio presentado para que Morena cumpliera la medida "no tenía las condiciones adecuadas" para que viviera allí un menor de edad.

El abogado de la joven, Martín Leiro, reaccionó inmediatamente en el programa “Los Profesionales de siempre” (El Nueve), calificando la medida de "arbitraria". Leiro anticipó que no se darán por vencidos y que en las próximas horas presentará la apelación correspondiente: "Mañana estará presentado el escrito y después hay un plazo de entre 10 y 15 días para resolver la apelación", detalló.

Este dictamen llega en un momento de alta tensión para la detenida, cuya situación ya se había agravado el pasado lunes 28 de octubre con la confirmación de la prisión preventiva efectuada por la fiscalía.

Sin atención médica y reclusión

En los días previos a la decisión judicial, el otro letrado de la influencer, Alejandro Cipolla, había denunciado públicamente las supuestas malas condiciones de detención de su clienta en la unidad penal.

"No la dejan hablar por teléfono, las visitas son muy complicadas de hacer, el fin de semana la picó una araña, le dio fiebre y no tuvo atención médica", aseguró Cipolla, pintando un panorama sombrío sobre la reclusión.

Si bien Cipolla se mantenía a la expectativa de la domiciliaria, ahora con el fallo desfavorable, es altamente probable que reactive la solicitud de traslado a otra unidad penal, buscando mejores condiciones para su defendida. La batalla judicial de Morena Rial se intensifica, manteniendo la atención de todo el entorno mediático atento a la causa.