Separados: se terminó el amor entre dos apasionados ex Gran Hermano

Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto se conocieron en la edición 2025 de Gran Hermano y la química entre ellos fue instantánea. A lo largo del reality, su relación estuvo marcada por altibajos, en los que incluso Chiara Mancuso apareció como una tercera en discordia. Sin embargo, el reingreso de la expareja de Centurión tras su eliminación en la tercera semana reavivó el vínculo entre ambos, consolidándolos como una pareja estable y querida por el público.

Ahora, un posteo de la morocha sorprendió en sus redes sociales, al confirmar el fin de la relación: "Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes -que me acompañan desde hace tiempo con tanto amor- merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin", expresó en un emotivo mensaje. Además, dejó entrever que la decisión fue de Giuliano: "Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser".

En su mensaje, la exparticipante de Gran Hermano destacó lo vivido junto a Vaschetto: "Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas".

Asimismo, reconoció el dolor que le produjo la separación, aunque intentó encontrarle un sentido positivo: "Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias".

Para finalizar, Lauría se mostró optimista y agradecida con sus seguidores: "Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño", concluyó en su cuenta de Instagram.