Siliconas: una famosa actriz recordó su mala experiencia con la operación

Gloria Carrá es una de esas actrices que el público argentino vio crecer en la pantalla. Mucho antes de convertirse en una figura habitual en las ficciones televisivas, incluso antes del fenómeno Cris Morena, Carrá ya se destacaba como una de las niñas protagonistas de Señorita Maestra, allá por los años 70.

A lo largo de su carrera, transitó una transformación tanto artística como personal. Una de las decisiones más difíciles que enfrentó fue la de colocarse implantes mamarios tras el nacimiento de su hija Ángela. Sin embargo, lejos de representar una mejora en su autoestima, la experiencia fue incómoda y breve.

"Eran dos cosas grandes y duras. Además, yo ni siquiera usé escote. Fui al médico y pedí que me las quitasen", confesó en una entrevista en 2002. La actriz no tardó en reconocer que aquello no era para ella. La incomodidad física se sumaba a una sensación de disonancia interna: los implantes no encajaban con su identidad ni con su manera de habitar su cuerpo.

A partir de ese momento, Carrá emprendió un camino de búsqueda personal más profundo. Se volcó al psicoanálisis, a la conexión con la naturaleza, al canto y a la pintura. Hoy, alejada de ese mandato estético que sintió que no le pertenecía, prefiere dedicar su tiempo libre a actividades que la nutren desde otro lugar: yoga, cocina, música y el vínculo con sus hijas.

Actualmente, aunque no tiene presencia en la televisión de ficción, forma parte del elenco de Sex, viví tu experiencia, el espectáculo de José María Muscari que sigue de gira por todo el país y llegará a San Juan este jueves 5 de junio. Compartiendo escenario con Nico Riera, Diego Ramos y Julieta Ortega, recorrerán provincias como La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Misiones, Neuquén, Río Negro, y también el Gran Buenos Aires y Uruguay.

Acerca de su llegada a la polémica obra teatral, Carrá dijo al portal Pronto: "Volví a Sex porque me hace muy feliz. Sex tiene algo energético muy potente. Además, me atrajo la idea de que seamos cuatro actores".

Gloria Carrá, con su sensibilidad y autenticidad, continúa apostando por una forma de expresión más libre, lejos de los moldes impuestos y cerca de su verdadera esencia.