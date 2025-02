Sin ropa interior, Wanda Nara recibió un premio internacional

Wanda Nara sigue cosechando reconocimientos en su carrera y, en esta ocasión, viajó a Turquía para recibir el premio Best of Europe Awards en la categoría "Mujer del Año". La empresaria y conductora celebró el logro con entusiasmo y lo compartió con sus seguidores en redes sociales. "¡Ganeeeeeeee! Best Woman of the Year Europa Awards. Thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió en su cuenta de Instagram.

Este reconocimiento llega en un contexto particular, ya que, coincidentemente, tanto su esposo, Mauro Icardi, como la actriz Eugenia "China" Suárez también se encuentran en Turquía. Sin embargo, la empresaria evitó referirse a esta coincidencia y se mostró completamente enfocada en su premiación.

Para la ocasión, Wanda Nara lució un impactante vestido rosa ajustado al cuerpo, de mangas largas, espalda descubierta y una extensa cola de varios metros, diseñado por la marca argentina Esquina, que ya la ha vestido en otras oportunidades. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de su look fue un accesorio metálico en forma de herradura en la parte trasera del vestido, un elemento que generó debate entre sus seguidores.

Otro aspecto que no pasó desapercibido fue la ausencia de ropa interior, lo que permitió que la tela se ajustara perfectamente a su figura, resaltando sus curvas y sumando un toque de audacia a su estilismo. Como es habitual, el look de Wanda Nara no tardó en generar repercusión en redes, reafirmando su estatus como referente de la moda y el espectáculo.