Sol Pérez anunció en vivo que está embrazada

Este miércoles y para felicidad de la familia de Telefe, Sol Pérez anunció que está embarazada durante el programa del cual es panelista "Cortá por Lozano".

Mostrando la ecografía, la ex "chica del tiempo" sorprendió a la conducta, Vero Lozano que no estaba en el piso, sino en las grabaciones de Bake Off pero conectada con sus panelistas.

Bebé esperado

Pérez y su esposo, Guido Mazzoni, esperan su primer hijo y el gran anuncio lo realizó minutos antes de la finalización del programa de la tarde: "Tengo algo que contarte, Vero. No se si estás viendo, pero se agranda el equipo", comenzó diciendo la mediática.

"¿Estás esperando un bebé, Sany?", le preguntó la conductora. "Sí", le respondió Pérez. "Ay me vuelvo loca... chicos, como se garch* en este programa", tiró divertida Vero.

Desmentida

Semanas atrás, Sol había desmentido una información sobre llegada de cigüeña. “No, no estoy embarazada. Estoy buscando. Ya hace mucho tiempo que estamos en eso. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a hacer con toda la alegría de mi corazón”, comentó sobre sus deseos de agrandar la familia.

También en las las redes sociales, Pérez mostró las fotos con Guido y la felicidad que sienten en este momento único en la vida de la pareja: "¡La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar! Estamos muy felices por esta nueva etapa", escribió la panelista en su Instagram.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron el 24 de marzo de 2023 luego de un sincero noviazgo y un amor mutuo y verdadero.