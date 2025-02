La gala de eliminación de Gran Hermano tuvo una noche llena de emociones y sorpresas, con una placa de nominados multitudinaria. Entre los once participantes que quedaron en riesgo, el versus final se definió entre Jenifer y Sofía, siendo esta última quien terminó abandonando la competencia.

Al recibir la noticia de parte de Santiago del Moro, Sofía, más conocida como Sopa, reaccionó con sorpresa, pero rápidamente expresó su alivio por salir de la casa. “Lo estaba necesitando”, dijo en voz baja, mientras se despedía de sus compañeros con abrazos y mensajes de aliento.

La primera en salvarse fue Sandra, quien había protagonizado una fuerte discusión con Katia durante la semana por cigarrillos. Luego, Luz fue la siguiente en recibir la buena noticia y celebró junto a Chiara y Luciana.

El tercer salvado fue Juan Pablo, conocido como Devi, quien reaccionó con ironía: “¿Estás seguro, Santi? ¿Qué está pasando? ¡Vamos Corrientes, carajo!”, exclamó entre risas.

Más tarde, fue el turno de Ulises, quien, entre lágrimas y emoción, agradeció a su Córdoba natal. A lo largo del programa se vio un compilado de sus momentos más sensibles, alimentando la duda de si su llanto era genuino o parte de una estrategia.

Por su parte, Lourdes no se guardó nada al ser salvada y lanzó un eufórico mensaje a sus seguidores: “¡Gracias, gente! ¡Van a seguir viendo esto, bebé!”. Su actitud no cayó bien en Juan Pablo, quien intentó sumarse a la celebración, pero fue rápidamente frenado con un “No quiero que se me cuelgue”, en una nueva muestra de su picante personalidad.

En la recta final, Chiara, Katia, Santiago, Luciana, Martina y Brian fueron recibiendo la confirmación de su continuidad en la casa, hasta que finalmente quedó definido el duelo entre Jenifer y Sofía, con la derrota de esta última.

El repechaje se pone en marcha

Si bien Sofía dejó la casa, su camino en el reality aún podría tener un giro inesperado. Al final de la gala, se anunció la apertura de votaciones para el primer repechaje de la temporada, donde los eliminados tendrán una nueva oportunidad de ingresar.

Los exparticipantes Delfina, Renato, Candela, Ezequiel, Luca, Sebastián, Carlos, Giuliano y Sofía competirán por el voto del público para volver a entrar en la casa y reinsertarse en el juego.

Con una competencia cada vez más intensa y estrategias en constante cambio, la casa de Gran Hermano sigue siendo un escenario impredecible donde todo puede suceder.