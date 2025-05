Este jueves, la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) volvió a congelarse en una de sus clásicas dinámicas. La protagonista del ingreso fue Lucila “La Tora” Villar, quien sorprendió a los participantes disfrazada de cíclope y cargada con cajas que contenían sorpresas, algunas gratas y otras no tanto, para cada uno de los jugadores.

Por si esto fuera poco, los participantes homenajearon a El Chavo del 8, situación que tranquilizó los ánimos luego de un comunicado, muy serio, del dueño de casa en donde se cuestionó la seriedad del programa.

Luego de estos momentos, los “hermanitos” debieron permanecer inmóviles mientras el cíclope recorría los ambientes y dejaba las misteriosas cajas en diferentes rincones. Una vez finalizado el congelamiento, cada uno tomó una caja y descubrió su contenido. Como es habitual, Santiago del Moro apareció virtualmente para guiar la actividad y dar lectura oficial a los beneficios y castigos otorgados.

Entre los más favorecidos, Sandra Priore quedó protegida de ser fulminada la próxima semana, mientras que Selva Pérez obtuvo el poder de que sus votos valgan doble en la próxima nominación. Luz Tito recibió un set de golosinas y Ulises Apóstolo un beneficio para la prueba del líder. Santiago “Tato” Algorta se llevó un cajón de frutas y verduras, y Juan Pablo De Vigili tuvo que restarle un voto a un compañero, decisión que recayó sobre Sandra.

Pero no todos corrieron con la misma suerte. Katia “La Tana” Fenocchio fue inhabilitada para participar en la próxima prueba de liderazgo, Lourdes Ciccarone quedó con un solo voto para nominar, y Eugenia Ruiz fue directamente nominada para la semana siguiente.

Sin embargo, el mayor revuelo llegó con la primera “fulminante” de la temporada. La responsable fue, nuevamente, Katia Fenocchio, quien apuntó contra Juan Pablo De Vigili. La movida causó sorpresa y malestar en el correntino, quien no dudó en expresarse con firmeza en el streaming room.

“No me tomo personal la fulminante, pero sí habla de cómo ella se maneja. Cuando puede, te la manda a guardar”, lanzó con tono decepcionado. También hizo un llamado a sus seguidores: “Por favor, bancámen. Que no se salga con la suya”.

La jugada no quedó solo en el anonimato. Ulises y Eugenia, quienes ganaron una cena especial con acceso a las grabaciones del confesionario, no dudaron en revelarle a De Vigili que fue “La Tana” quien lo fulminó. “Todos me consideran débil, y me da bronca. Lo único que hice fue jugar limpio. Pero me doy cuenta de que, en esta instancia, jugar limpio te ensucia”, reflexionó, dejando en claro que la tensión dentro de la casa sigue escalando.

La recta final del juego se aproxima y, con ella, las estrategias se vuelven cada vez más filosas.