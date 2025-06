Súper sexy, Flor Jazmín Peña anunció una invitación especial

La experiencia sensorial de Fuerza Bruta se reinventa. Desde este miércoles 11 de junio, la puesta “Aven” regresa con una versión renovada y explosiva, y la gran novedad es la incorporación de Flor Jazmín Peña como artista invitada.

Reconocida bailarina, coreógrafa y comunicadora, Flor Jazmín ha conquistado al público con su estilo auténtico, su belleza y sensualidad y su carisma arrollador.

Su presencia en Showmatch, redes sociales y talleres de danza la posicionan como una de las figuras más queridas del momento. "Me encanta mover el cuerpo, pero aún más me gusta invitar a quienes me rodean a que lo hagan y sepan lo increíble que se siente", expresó, resumiendo su esencia.

Con esa energía, Flor Jazmín se integrará al universo de "Aven", un show que invita a bailar, flotar y dejarse llevar. Las fechas de sus participaciones se anunciarán próximamente, prometiendo encuentros únicos que potenciarán la conexión y la fiesta colectiva.

"Aven" es un viaje sensorial donde todo puede pasar: volar, bailar bajo la lluvia o ser parte de una coreografía multitudinaria. Una celebración salvaje, inclusiva y sin fronteras.