Susana Giménez vuelve a Telefe sin un programa propio

En medio de crecientes rumores sobre su regreso a la televisión y una posible llegada a El Trece, Susana Giménez decidió despejar dudas de forma indirecta. El pasado 3 de junio, la diva publicó un video junto a los directivos de Telefe, Darío Turovelzky y Federico Levrino, donde, con su característico humor y energía a los 81 años, aclaró que volverá a la pantalla, pero con un formato diferente: “No el programa de siempre, algunas otras cosas”.

Ahora se conocieron más detalles. Según informó Diario Show, Susana formará parte de la cobertura del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 que transmitirá Telefe. El canal líder de audiencia en Argentina emitirá 21 de los 63 partidos del torneo, incluyendo todos los encuentros de Boca y River. La diva participaría en algunas emisiones con intervenciones especiales, como ya lo hizo en otras ocasiones acompañando a su amigo Marley durante eventos deportivos.

Por el momento, ese sería su único proyecto confirmado. Ni siquiera estará presente en los premios Martín Fierro de teatro del próximo 16 de junio, ya que planea viajar a Miami para descansar, realizar compras y atender asuntos personales relacionados con su propiedad en la ciudad.

“Voy a hacer algo, con algunos invitados… No voy a contar ahora lo que voy a hacer, porque si no me lo copian”, aseguró recientemente Susana ante la prensa, entre risas. También descartó por ahora su regreso al teatro: “Estoy cansada y quiero viajar”, confesó.

Mientras tanto, mantiene contacto frecuente con Gustavo Yankelevich, aunque aclaró que sus charlas giran en torno a temas personales o teatrales, y no a proyectos televisivos inmediatos. Así, la diva reafirma su vigencia, aunque con una agenda más acotada y selectiva.