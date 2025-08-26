Taylor Swift dio el “sí” y se casa con Travis Kelce

El martes 26 de agosto, la cantante compartió en Instagram un emotivo posteo en el que mostró el anillo de compromiso y reveló cómo fue la romántica propuesta. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron junto a un video musicalizado por So High School, tema que Swift le dedicó a su pareja y que forma parte de The Tortured Poets Department.

En las imágenes se vio a Kelce arrodillado en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas, mientras le pedía matrimonio a la artista. El momento estuvo cargado de sonrisas, abrazos y gestos de complicidad. El detalle que se robó todas las miradas fue la joya: una banda dorada con un impactante diamante en el centro que Taylor ya luce en su mano izquierda.

La pareja también llamó la atención por la elección de sus looks. Kelce vistió una chomba negra con pantalón blanco y mocasines, mientras que Swift optó por un vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su infaltable labial rojo.

Como ocurre con todo lo relacionado a la cantante, el anuncio generó un verdadero furor: en menos de una hora superó los dos millones de “me gusta”. Aunque la publicación tenía los comentarios restringidos, los fans inundaron las redes con mensajes de felicidad y emoción. “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘sí’”, escribió un usuario en X. Otros celebraron el giro romántico en la vida de la artista, destacando cómo, tras años de escribir sobre rupturas y desamor, finalmente encontró su “Love Story” en la vida real.

El compromiso llega en un momento especial para la estrella, ya que sus seguidores aún procesaban la noticia del lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre.

De esta manera, Swift no solo volvió a marcar agenda con su música, sino también con su vida personal, dando un paso que sus fans consideran el capítulo más romántico de su historia.