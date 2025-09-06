Telefe confirmó a los cuatro misteriosos participantes de MasterChef Celebrity
Restaban por conocerse los últimos seleccionados del ciclo de cocina que se estrenará al finalizar “La Voz Argentina”.
En las últimas horas, Telefe confirmó la lista completa de los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que debutará en octubre con una edición que promete combinar talento, carisma y polémicas.
El anuncio inicial se realizó el 4 de septiembre en Cortá por Lozano, cuando Verónica Lozano y Wanda Nara revelaron los primeros 20 nombres. Sin embargo, quedaban cuatro figuras por confirmar. Finalmente, a través de sus redes sociales, el canal presentó a los últimos incorporados: la influencer Sofía “La Reini” Gonet, la actriz Julia Calvo (recordada por Casi Ángeles y actualmente en Margarita), el actor Miguel Ángel Rodríguez y el conductor El Chino Leunis.
La propia Gonet, conocida en redes como La Reini y expareja de Homero Pettinato, se comunicó con el programa de Lozano para expresar su entusiasmo: “No soy conocida en la tele y nunca llegué a ella porque carezco de talento. Solo muestro mi vida y la hago parecer interesante. Les mando un saludo y les digo que estoy muy entusiasmada por este desafío. Nos vemos muy pronto”.
Los 24 participantes de MasterChef Celebrity
- Pablo Lescano, cantante y líder de Damas Gratis
- Evangelina Anderson, modelo y expareja de Martín Demichelis
- Alex Pelao, influencer y humorista
- Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández
- Luis Ventura, periodista y presidente de APTRA
- Sofi Martínez, periodista
- La Joaqui, cantante
- Diego “Peque” Schwartzman, extenista
- Momi Giardina, integrante de Nadie Dice Nada (Luzu TV)
- Maxi López, exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- Esteban Mirol, periodista
- Emilia Attias, actriz y DJ
- Andy Chango, cantante y compositor
- Susana Roccasalvo, periodista
- Jorge “Roña” Castro, exboxeador
- Ian Lucas, youtuber
- Claudio “Turco” Husaín, exfutbolista
- Marixa Balli, actriz y ex panelista de LAM (América TV)
- Eugenia Tobal, actriz
- Agustín “Cachete” Sierra, actor
- Miguel Ángel Rodríguez, actor
- Chino Leunis, conductor
- Julia Calvo, actriz
- Sofía “La Reini” Gonet, influencer
Con esta nómina, la competencia culinaria más famosa del país se prepara para una nueva temporada cargada de condimentos y momentos televisivos que prometen dar que hablar.