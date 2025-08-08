Tras el contundente éxito de La Voz Argentina, Telefe avanza con un nuevo proyecto basado en el popular formato internacional: La Voz Senior. La nueva apuesta, que se encuentra en etapa de definición, será una versión adaptada para personas mayores, con historias de vida y talento vocal como protagonistas.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito en su programa de streaming Bondi Live. “La Voz Argentina es lo más visto del día, todos los días, desde que debutó. Le saca 10 puntos a Mario Pergolini. O sea, éxito”, comentó De Brito para contextualizar el lanzamiento.

Según explicó el conductor, la señal de las pelotas planea aprovechar el envión del actual ciclo musical y sumar una nueva edición dirigida a adultos mayores. La Voz Senior ya fue implementado con éxito en otros países y, de concretarse, sería la primera vez que se realiza en la televisión argentina. El nuevo programa se emitiría en la franja posterior a La Voz Argentina y previo al regreso de Gran Hermano en diciembre.

“Va gente de 70, 80 años a cantar, cantan como los dioses y cuentan su historia de vida”, detalló De Brito. “En general, es mucha gente que no pudo dedicarse a ser cantante y quedó frustrada su carrera artística por algún motivo. Esa es un poco la gracia del formato”, añadió.

Además, se confirmó que La Voz Senior contará con un jurado distinto al actual, lo que sumará una nueva dinámica al ciclo. Telefe, que continúa liderando en materia de rating, apuesta así a ampliar su oferta de realities con contenidos que conjugan emoción, talento y diversidad generacional.