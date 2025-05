Tensión, gritos y reproches en la casa de Gran Hermano

A medida que se acerca la gran final de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, el ambiente dentro de la casa se vuelve cada vez más denso y las fricciones entre los participantes no dan tregua.

Con apenas un mes por delante, las tensiones se recrudecen y los vínculos, ya deteriorados, muestran signos de ruptura definitiva. Esta vez, la protagonista del nuevo enfrentamiento fue Sandra, quien se cruzó con Eugenia y Selva tras una dinámica de preguntas que encendió los ánimos.

Todo comenzó durante una trivia conducida por Tato, quien planteó una pregunta provocadora: ¿Victimizarse sirve como estrategia en la casa? La consigna disparó el comentario filoso de Sandra: “Yo creo que Big hizo todas las preguntas para Eugenia”, insinuando favoritismo y cuestionando la sinceridad de su compañera.

Lejos de dejarlo pasar, Eugenia respondió con fuerza: “Sos una hija de shira”, una expresión de su Santiago del Estero natal que se usa para referirse a algo pequeño o insignificante. Luego agregó: “Vos sabés que por lo único que lloro acá es por mi hijo”. Pero Sandra no se inmutó y retrucó: “No, a mí no. No llorás solamente por tu hijo. Conmigo no”.

El intercambio subió de tono cuando Eugenia volvió a la carga: “Sos un tiburón malo. La gente sabe que yo lloro de verdad, vos no. Vos hacés así”, dijo, llevándose la mano a la nariz para simular un llanto fingido.

Cuando parecía que la discusión encontraba una pausa, Selva se sumó al conflicto durante otra charla, esta vez relacionada con las decisiones dentro del kiosco, uno de los espacios donde se evidencian las tensiones del día a día. Sandra la acusó de votar sistemáticamente en contra de la mayoría, a lo que la uruguaya respondió sin rodeos: “Lo que votaba, porque empecé a conocer lo que es la miseria”.

El punto más polémico llegó cuando Priori le preguntó por qué suele dejar a Katia "La Tana" sin cigarrillos. Selva fue tajante: “A ella la voy a dejar siempre sin cigarrillos. Yo estoy cuidando a mi amiga (Eugenia), y ustedes cuídense entre ustedes, que se sacan los ojos”.

A esta altura del juego, la convivencia se vuelve cada vez más áspera y las estrategias, más evidentes. Con el reloj corriendo hacia la final, las alianzas tambalean, las discusiones se intensifican y todo indica que la recta final de Gran Hermano será tan impredecible como explosiva.

Nuevo líder semanal

En este contexto de alianzas, estrategias y desacuerdos, el cordobés Ulises se convirtió en el líder semanal luego de la prueba y, de esta forma, se instala entre los mejores ocho concursantes del juego a pocas semanas de la gran final.

De esta forma, el “hermanito” podrá disfrutar de una “cena patria" y ver las nominaciones de sus compañeros.