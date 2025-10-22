El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, finalmente recibió el alta médica del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras permanecer internado 28 días a causa de un grave accidente de moto. Luego de varios días internado, el joven realizó una profunda reflexión sobre la segunda oportunidad que, según él, le brindó la vida.

A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, Thiago dimensionó la gravedad de lo vivido y expresó su inmensa gratitud. “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó. Les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir”, escribió.

El ex participante de GH confesó que su experiencia cercana a la muerte lo hizo revalorar sus prioridades. “No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo”, manifestó, enviando un agradecimiento especial a "cada persona que rezó, oró, pidió por mí".

Elogios al sistema de salud y nuevos rumbos

Durante su salida, Medina hizo un paréntesis para destacar el trato recibido por el personal del hospital, grabando un video de reconocimiento. “En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena”, afirmó, contento de poder irse "caminando tranquilo" a casa.

La recuperación y la experiencia traumática han provocado un giro en el futuro de Thiago. Lejos de las luces del espectáculo, el joven reveló que su próximo gran objetivo es retomar una "asignatura pendiente": estudiar Arquitectura. La decisión marca un nuevo enfoque en su vida, priorizando las metas personales y profesionales tras haber superado el momento más difícil.