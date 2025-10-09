Thiago Medina: alta médica y pedido de matrimonio

Luego de semanas de incertidumbre y preocupación, llegó la noticia que todo el mundo del espectáculo esperaba: Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y padre de las gemelas que tiene en común con Daniela Celis, será dado de alta este jueves tras permanecer internado en terapia intensiva por un grave accidente automovilístico.

La gran novedad fue confirmada por la propia Daniela Celis a través de sus redes sociales, donde compartió el emotivo comunicado del hospital.

Un anuncio emocionante

"Llegó el día tan esperado. Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías", escribió la ex GH en su cuenta de Instagram, generando expectativa entre sus millones de seguidores.

Visiblemente emocionada, Daniela detalló la confirmación oficial: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha".

Detalles del alta médica

Según el comunicado oficial, el alta de Medina se concretará este mediodía, específicamente a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital en Moreno.

El joven, que tuvo una evolución clínica "favorable", completó un complejo seguimiento multidisciplinario que incluyó equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología y clínica médica.

"Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable con seguimiento multidisciplinario (...)", agregó el Ministerio de Salud, destacando el trabajo coordinado de los equipos sanitarios que le garantizaron la atención necesaria para continuar con su recuperación extrahospitalaria.

La salida de Thiago pone fin a un mes angustiante para su familia y sus seguidores, quienes siguieron minuto a minuto el estado de salud del mediático a través de las redes de Daniela Celis.

Casamiento

En un giro inesperado de su vida personal, y tras recuperarse a tiempo récord del grave accidente en moto, Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis, la madre de sus hijas gemelas. La sorprendente noticia fue revelada por su amiga íntima y también exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, quien confirmó que la propuesta se dio en un momento en que la mediática pareja se encontraba separada. Este anuncio cambia radicalmente el panorama de su relación, demostrando que, a pesar de la distancia temporal tras el siniestro, el ex GH apuesta por la formalización de su vínculo.