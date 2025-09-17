Thiago Medina: hermetismo y malestar familiar tras el accidente

El estado de salud de Thiago Medina mantiene en vilo a sus seguidores. El joven se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital de Moreno luego de sufrir un grave accidente en moto. Si bien la información oficial es escasa, trascendió que la filtración de un parte médico causó un profundo malestar en su familia.

Según informaron en el programa de televisión A la Barbarossa (Telefe), un reciente parte médico que detallaba algunas líneas de fiebre en el paciente se hizo público antes de que los allegados fueran notificados, generando un quiebre en la confianza. Por este motivo, la familia ha solicitado un cambio en el protocolo de comunicación, pidiendo a los medios que respeten sus tiempos.

A partir de ahora, los partes médicos serán entregados directamente al padre de Thiago, quien luego se encargará de comunicarlo a su círculo familiar y, posteriormente, a los medios de comunicación, a través de Camila o Brisa, hermanas del joven. Gisela, la hermana mayor de Thiago, confirmó esta nueva disposición y, visiblemente afectada, pidió a la prensa y al público que "oren por mi hermano".

El pedido de Daniela Celis

Por su parte, Daniela Celis, madre de las gemelas que tiene con Thiago, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y preocupación. En un emotivo mensaje, Celis reveló su angustia y la fortaleza que encuentra en sus hijas para afrontar este difícil momento.

"Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas", escribió Daniela en un posteo. También describió la zozobra que vive a diario: "En cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna".

En sus palabras, agradeció el apoyo y los mensajes de cariño que recibe, asegurando que se siente contenida por sus seguidores. Finalmente, anticipó que la recuperación de Thiago será un camino largo y lleno de desafíos, pero reafirmó su fe y esperanza en que se recuperará.