El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina atraviesa horas decisivas tras haber protagonizado un grave accidente con su moto. El joven influencer se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado.

De acuerdo al parte médico difundido este sábado por la tarde, Medina “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”. El documento oficial advierte además que “el estado continúa siendo crítico y reservado”, y que la jefatura médica mantiene contacto permanente con sus familiares.

Con información actualizada al lunes 15, desde la Unidad de cuidados intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, emitieron un nuevo informe sobre la salud del mediático: "El paciente permanece en UTI con pronóstico reservado. Se encuentra estable, sin fiebre y presenta disminución de la medicación suministrada. Está bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica", detalla el parte.

"En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

La noticia del accidente se conoció el viernes a la noche en el programa LAM (América TV), donde Daniela Celis -su expareja y madre de sus hijas- confirmó lo sucedido y pidió una cadena de oración: “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”.

En medio de la preocupación, un dato que llevó algo de calma fue el testimonio de Celis, quien aseguró que Medina llevaba casco al momento del impacto, lo que habría evitado lesiones aún más graves.

La médica Mariana Lestelle analizó el caso en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y explicó que el cuadro estaría más vinculado a traumatismos torácicos y abdominales que a una lesión cerebral: “De lo que leí, no dice nada del estado cerebral. Parece un traumatismo torácico abdominal”. En ese sentido, destacó que el hecho de no presentar daños en la cabeza es una señal positiva, aunque insistió en la gravedad del cuadro.

Mientras tanto, familiares y amigos del joven piden acompañar con oraciones en un momento crítico, a la espera de nuevas actualizaciones médicas en el transcurso de la semana.