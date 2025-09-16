Thiago Medina: nuevo parte médico

El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo delicado tras el violento accidente automovilístico que sufrió el pasado 12 de septiembre en Moreno, provincia de Buenos Aires. El ex participante de Gran Hermano permanece hospitalizado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se encuentra bajo cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte médico, compartido por el periodista Ángel de Brito, en el que se detalla: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

El joven de 22 años ingresó al hospital con graves heridas tras chocar con su motocicleta Honda en la Ruta Nacional 7, a la altura de la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Su expareja y madre de sus mellizas, Daniela Celis, también se refirió a la situación en redes sociales. A través de una historia en Instagram, informó: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”.

El caso de Thiago Medina mantiene en vilo a sus seguidores y al mundo del espectáculo, que aguarda por su evolución en los próximos días.