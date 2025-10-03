Thiago Medina: panorama esperanzador en la salud del mediático

El estado de salud de Thiago Medina, ex Gran Hermano, sumó un capítulo de optimismo esta semana. A través de sus redes sociales, su ex pareja, la influencer Daniela Celis, compartió un emotivo "parte médico casero" que detalla los progresos del padre de sus gemelas, quien permanece internado y en rehabilitación tras sufrir un grave accidente en motocicleta.

La gran noticia que llenó de alivio a sus seguidores es que Thiago ya no requiere asistencia respiratoria mecánica. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, escribió Celis en Instagram, confirmando un avance significativo en su recuperación pulmonar.

Charlas y preguntas sobre qué pasó

Las buenas señales no se detienen en lo físico. Daniela reveló que Thiago ya está plenamente consciente e interactúa con su entorno. “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”, detalló, poniendo en palabras la reconexión de Thiago con su equipo médico y su círculo íntimo, incluyendo a su hermana, Camila Deniz, quien también expresó su emoción por las mejoras.

Sin embargo, el momento más conmovedor y esperanzador de la jornada fue íntimo: “Vio videos de sus bebés y se puso contento”. Este gesto, tan simple como poderoso, sirvió como un termómetro emocional claro. El contacto visual con sus hijas, incluso a través de una pantalla, funciona como un gran estímulo y "combustible" para continuar con el largo proceso de rehabilitación.

Celis, con la misma franqueza con la que celebra cada logro, también recordó que el camino no está concluido, ya que dejó entrever la posibilidad de otra intervención quirúrgica. Por ello, el mensaje de la influencer fue un pedido a sostener la fe: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Con la notable reducción del soporte invasivo y las señales de conexión con su familia, el entorno de Thiago Medina se enfoca en la paciencia, la rehabilitación y la fuerza que le inyectan sus seres queridos.