Thiago Medina: preocupación y oraciones en las redes sociales

El fuerte accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, encendió rápidamente la alarma en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su preocupación y se multiplicaron los mensajes de apoyo al mediático. Con pedidos de cadena de oración y muestras de afecto, la salud del joven se convirtió en tendencia y generó conmoción entre seguidores y allegados.

Medina permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno, con pronóstico reservado tras haber protagonizado un choque mientras circulaba en moto. La noticia fue confirmada en LAM (América TV) por Ángel de Brito, quien transmitió al aire la información con visible inquietud. “Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado”, señaló el conductor, citando un mensaje enviado por Daniela Celis, expareja del joven.

En el programa, Pepe Ochoa aportó más detalles: “Fue alrededor de las 20 horas. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: ‘Recen mucho, hagamos cadena de oración’”.

La propia Celis, conocida como “Pestañela” y también ex participante del reality de Telefe, compartió un audio que se difundió en el ciclo televisivo y dejó en evidencia su angustia: “Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos”. A pesar de que la relación entre ambos había finalizado en malos términos, la influencer no pudo ocultar su conmoción al enterarse del delicado estado de salud de Medina, padre de sus hijas.

En paralelo, Camila Deniz, otra ex "hermanita" de la misma edición también expresó su dolor. Según relató de Brito, “no para de llorar” desde que se enteró del accidente.

El episodio, que mantiene en vilo al entorno de Thiago, trascendió rápidamente al mundo digital y hoy lo coloca en el centro de la escena pública, con un futuro incierto respecto a su recuperación.