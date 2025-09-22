Thiago Medina: sus pulmones están comprometidos

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno. Su ex pareja, Daniela Celis, compartió un nuevo parte médico que detalla la delicada situación del influencer, cuyo estado de salud genera gran preocupación.

Según el informe médico, Thiago se encuentra sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Los pulmones son el órgano más comprometido, ya que allí se concentra la lesión más grave. Aunque la cirugía de tórax y abdomen que se le realizó evoluciona de manera favorable, los médicos no descartan nuevas intervenciones, incluyendo una posible cirugía torácica adicional.

El parte también revela otras heridas de gravedad: a Thiago se le extirpó el bazo y presenta lesiones en el hígado, además de varias costillas fracturadas. Si bien su estabilidad hemodinámica es una buena señal, la recuperación será lenta y progresiva, dependiendo de cómo su cuerpo responda al tratamiento.

Un llamado a la solidaridad

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se encuentra internado, Daniela Celis hizo un emotivo llamado a los seguidores de Thiago. A través de sus redes sociales, pidió una cadena de oración para su pronta recuperación. "Pedimos sanación del cielo para que mejoren", escribió, compartiendo la angustia de la familia mientras el joven lucha por su vida.