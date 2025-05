Thiago Medina y Daniela Celis, separados: “No estábamos bien y decidimos darnos un tiempo.”

La noticia sorprendió a todos. Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, anunció esta tarde su separación de Daniela Celis, con quien es padre de las gemelas Laia y Aimé, de apenas un año. Lo hizo a través de un video grabado en primera persona mientras andaba en bicicleta, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“¿Cómo andan, chicos? Les vengo a contar yo directamente antes de que se enteren por terceros. Con Dani ya no estamos más juntos; estamos separados”, expresó Thiago en el video, con su estilo simple y directo. Lejos de cualquier dramatismo, el joven eligió dar la noticia con naturalidad, aunque admitió que no fue fácil llegar a esa decisión.

En diálogo exclusivo con la revista Pronto, Thiago profundizó sobre el motivo de la ruptura. “Hice el comunicado porque era algo que ya tenía que decir. Costó un poco pero me saqué ese peso de encima y quiero estar tranquilo”, señaló en una charla con el periodista Nico Peralta. Según explicó, el desgaste de la rutina diaria y la falta de tiempo personal fueron factores determinantes. “No estábamos bien y yo no tenía tiempo para mí. Estaba todo el día pendiente de las bebés y no podía hacer nada proyectivo para mí. Por eso decidimos darnos un tiempo”, explicó.

Sin embargo, Medina dejó en claro que la separación fue en buenos términos y que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas. “Nos vemos todos los días. Cuando Dani se va a laburar, yo me quedo con las bebas. Le doy una mano y estamos bien así. Ayer, de hecho, vinieron a casa Nacho y Mora y compartimos todos. Estamos viendo cómo va esto”, relató.

El ex GH también aseguró que el respeto entre ambos se mantiene intacto y que, más allá del final de la pareja, seguirán unidos como familia: “Nos llevamos súper bien y nos dimos cuenta de que vernos nos vamos a ver siempre porque tenemos dos bebés en el medio. El respeto siempre está. Siento que fue la mejor decisión. Ahora yo tengo mi casa y ella está en la suya, pero está todo bien”, aclaró.

Desde su nuevo hogar, ubicado a pocas cuadras de la casa de Daniela, Thiago intenta reorganizar su vida: “Me estoy yendo en bici porque no tengo con qué moverme. Ya voy a conseguir algo. Espero que tengan un lindo día”, cerró, fiel a su estilo sencillo y transparente.