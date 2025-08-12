Tini Stoessel estaría dando pasos firmes hacia el altar junto a Rodrigo de Paul, luego de que se viralizaran versiones sobre un posible casamiento en Miami. Según trascendió, la cantante ya habría iniciado la búsqueda del vestido ideal y habría puesto la mira en algunas de las diseñadoras más prestigiosas del mundo.

En LAM, Pepe Ochoa aportó detalles que encendieron las especulaciones. “Tini se casa”, afirmaron en el ciclo, mientras el misterio crece. El periodista contó que la artista comenzó a seguir una cuenta vinculada al mundo nupcial, lo que él interpretó como una señal más. “Me di cuenta y empecé yo también a seguirla”, relató, asegurando que las pistas en redes sociales se multiplican.

Ochoa incluso reveló que la intérprete de La Triple T habría viajado a Miami para visitar el exclusivo atelier de Romona Keveza, diseñadora de alta costura reconocida por sus creaciones únicas y lujosas. “Pidió una cita y está preparando su vestido de novia con Romona”, aseguró el panelista, destacando que sus diseños no bajan de los 30 mil dólares y han vestido a celebridades como Ariana Grande, Taylor Swift y Angelina Jolie.

Aunque ni Stoessel ni De Paul han confirmado o desmentido la noticia, los movimientos en redes y las visitas a ateliers especializados alimentan la ilusión de sus seguidores. Todo parece indicar que el gran día podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban, mientras el misterio sigue capturando la atención del público.