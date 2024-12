Todo sobre el estreno de Gran Hermano: conoce a los 24 nuevos participantes

El lunes por la noche, Telefe dio inicio a una nueva edición del reality Gran Hermano 2024. Con Santiago del Moro como anfitrión, el programa comenzó en vivo desde un nuevo y enorme estudio colmado de fanáticos que no ocultaron su entusiasmo. Como era de esperar, entre el público se destacaron antiguos participantes del reality, quienes regresaron para ser testigos del esperado estreno.

La velada avanzó con la presentación oficial de los 24 jugadores que competirán por el premio mayor. En un ambiente expectante, cada participante mostró lo mejor de sí, marcando el inicio de esta nueva aventura que promete emociones, sorpresas y, como siempre, grandes polémicas.

Keila Sosa, de Tigre

“Nací para esto”, arrancó diciendo la joven en su presentación. “Quiero ser famosa desde que tengo 3 años, yo me hice las lolas pero la verdad es que ya están bastante caídas. Tengo un problemita: primero hablo y después pienso”.

Claudio Dilorenzo, de Flores

“Soy Claudio, tengo 41 años, vivo en Flores, Capital. Tengo dos hijos que son la luz de mi vida. Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas, creo en la ley de atracción. Mi vida se basa en eso. No me imagino estático. Soy uno de los que creen que la Tierra es plana y no redonda".

Lourdes Ciccarone, de Mar del Plata

“Vengo de Mar del Plata, porque Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”.

Luca Figureli, de Berazategui

“Mi sueño es ser jugador de fútbol profesional, jugaba de tres, de lateral por izquierda, era más ofensivo que defensivo porque no marcaba a nadie y ahí no me querían en ningún lado. Soy bastante tímido pero cuando entro en confianza empiezo a tirar tiros por todos lados. Me encanta el streaming".

Sandra Priore, de La Plata

“Yo no entro a la casa para levantarme a nadie, pero tampoco sé lo que puede pasar. Principalmente lo que busco es liberar a las mentes de los prejuicios, del bullying".

Carlos Cali Tocco, de Ituzaingó

“Tengo 63 años, soy empresario de la noche. Yo me crié en la universidad de la noche. Tengo un boliche bailable. Tuve una doble vida durante 25 años, lamentablemente no terminó bien. Yo fui jugador de fútbol y después fui técnico".

Candela Campos, de Villa Luzuriaga

Soy de La Matanza. Soy estudiante de personal trainer, doy clases de patín, patino desde que soy muy chiquita, y compito a nivel profesional. Me gusta el chusmerío, me gusta escucharlo, me beneficia a mí, es un juego... Mi estrategia es observar, sonreírme, y jugar".

Sebastián Bello, de Mendoza

“Soy de San Rafael, Mendoza. A los 5 años me sacaron las amígdalas y como verán tengo esta voz”, comenzó diciendo el joven de 23 años, con un tono agudo. “Pero también puedo poner esta voz, así, de macho”, dijo después con tono mucho más grave".

Martina Pereyra, de La Plata

“Tengo 24 años, soy modelo y soy contadora. Grito, puteo, no pego, eso no”, sostuvo entre risas en su video de presentación. “Pero levanto mucho la voz. No sé cocinar, odio limpiar. Creo que como jugadora sería muy competitiva, más por el lado de los hombres porque me gusta manipularlos".

Giuliano Vaschetto, de Santa Fe

“De Venado Tuerto, Santa Fe. Soy vendedor, te puedo vender lo que vos quieras, dame una lapicera y te la vendo”.

Petrona Fabiana Jerez, de Tucumán

“Vengo de Tucumán, tengo una nena de 30 años. Tengo tres nietos y mi esposo Jorge, con quien he compartido 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy peluquera, depiladora, enfermera, cocinera, hago de todo. Soy sonámbula, me quedé dormida en el sillón, me desperté en el baño".

Santiago Algorta, de Uruguay

“Me llamo Santiago, me dicen Tato y soy de Montevideo, Uruguay. Sufro bullying por fachero, me gusta gustar. Durante mucho tiempo pensaba que había algo mal en mí cuando a una chica no le gustaba".

Chiara Mancuso, de Canning

“Me llamo Chiara Mancuso, tengo 30 años y vivo en un barrio privado, en Ezeiza, Canning. Fui modelo, promotora fui toda la vida. Hice cosas de actuación, bailé... Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la Selección, y en Boca, Independiente".

Ulises Apóstolo, de Córdoba

“Soy licenciado en Ciencias Políticas, asesoro a un funcionario provincial en el área legal y técnica, de chico fui modelo y son las dos caras de una misma moneda, que es mi personalidad. Escucho cuarteto y fui a la Universidad, pero también tengo la noche de Córdoba".

Delfina Delellis, de Tres de Febrero

“Vengo a demostrar que las modelos no somos solamente una cara bonita. Somos personas inteligentes, que podemos pensar, que sabemos bien lo que somos y lo que valemos, y no por ser modelos tenemos que ser tontas".

Luciana Martínez, de Santa Cruz

“Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz y hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez. Ahora, quiero que me conozcan como Luciana Martínez".

Juan Pablo de Vigili, de Corrientes

“Vengo de la ciudad de Corrientes. Soy arquitecto y un emprendedor nato. Me gusta competir. Soy buena onda, trato de manejar el enojo y por eso empecé a meditar. Siempre quise ser actor, mi viejo me dijo que eso era un hobby y crecí con eso".

Andrea Lázaro, de la ciudad de Buenos Aires

“Soy del barrio de Sán Cristóbal. Soy profe de un gimnasio. Me gusta hablar mal de los hombres, es difícil vincularse, está complicado. Soy evangelista, me casé, me divorcié y hace 18 años que no vivo con nadie. Vivo con mi hijo, pero con un hombre no volví a convivir. Cada vez que se acerca Navidad yo necesito estar de novia".

Brian Alberto, de San Miguel

“Me llamo Brian Ezequiel Alberto, parece que tengo tres nombres pero no, Alberto es mi apellido. Tengo 27 años, soy vendedor ambulante, salgo todos los días con la venta a pelearla, que es lo que me heredó mi papá y me encanta. Soy vendedor de tren de la línea San Martín".

Jenifer Lauría, de Canning

“Tengo 31 años y trabajo en el sindicato de camioneros. Quiero ganar Gran Hermano para darle el premio a mi mamá. Mi papá estuvo dos veces preso. Me gusta llamar la atención. Después que quedé embarazada, comencé a tener problemas con la familia de mi exnovio (Ricardo Centurión)”

Renato Rossini, de Perú

“Soy Renato, de Lima, Perú. Me dedico a las redes sociales. Mi papá es un actor muy famoso en Perú. Me encanta entrenar y eso muchas veces me salvó de la depresión. Crecí con mis abuelos”.

Sofía Buscio, de Buenos Aires

“Tengo 32 años y soy licenciada en marketing. Ahora no estoy en pareja. Me considero buena jugadora. Amo los tatuajes y las motos. Soy muy segura de mí misma. Me considero inteligente y divertida”.

Luz Tito, de Jujuy

“Tengo 21 años. Fui niñera, trabajé en un guardarropas y como mesera en una pizzería. Estoy de novia, pero tengo una relación a distancia. No tuve una infancia feliz. Me gusta hablar con la gente, dialogar y ayudar a los demás”.

Ezequiel Ois, de Ramos Mejía

“Soy profesor de tenis. Tengo 24 años y quiero dedicarme a la música. Soy muy familiero, me encanta estar con mis amigos, con mis primos y con mis papás. No quiero ser conflictivo, sino amiguero y sociable. Me siento el ganador de este certamen de Gran Hermano porque creo que voy a resaltar entre todos mis compañeros”.