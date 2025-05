Total pink: Shakira eclipsó a todos en la Met Gala 2025

Este lunes 5 de mayo, Shakira volvió a decir presente en la Met Gala, el evento de moda más importante del calendario internacional, celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Por segundo año consecutivo, la estrella colombiana desfiló por la icónica alfombra roja y volvió a acaparar flashes y comentarios con su elección de vestuario.

Fiel a su estilo audaz y sofisticado, la cantante eligió un vestido rosa de silueta ceñida al cuerpo, con un diseño que simulaba la forma de un reloj de arena, en una clara alusión al paso del tiempo. El look, que no tardó en viralizarse en redes sociales, combinaba un escote corazón con guantes de encaje y un imponente collar de diamantes, logrando una estética elegante y poderosa a la vez.

La presencia de Shakira en la gala coincide con la antesala de su esperada gira por Estados Unidos, lo que refuerza su protagonismo en la escena cultural internacional. En esta edición, el tema de la Met Gala 2025 exploró el concepto del "dandyismo" y su compleja carga estética y sociopolítica, a propósito de la inauguración de la exposición Superfine: Tailoring Black Style, organizada por el Instituto del Traje del MET.

La muestra, inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica Miller, propuso una reflexión sobre cómo la moda ha sido históricamente un medio de expresión, resistencia e identidad dentro de las comunidades afrodescendientes. En ese contexto, el look de Shakira aportó una lectura personal del paso del tiempo, la forma y el estilo como parte de una narrativa más amplia.