Transformación personal: cómo Sandra Borghi mejoró su físico y su salud

En los últimos días, Sandra Borghi sorprendió a sus seguidores con dos fotos que mostraron un cambio increíble a nivel físico y saludable.

Un “antes y un después”, se convirtieron en tendencia desde la cuenta de Instagram de la comunicadora que compartió una foto con un vestido amarillo y otra antes de ir a entrenar: "Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo".

"Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí", comenzó diciendo Sandra Borghi, sobre su nuevo estilo de vida y apoyada por profesionales de la nutrición.

Meses atrás, Borghi compartió un secreto sobre cómo bajó de peso y expresó: "Hoy les voy a contar el secreto que tanto me piden... porque muchos me preguntan desde hace varios meses, cómo hice para bajar de peso, a dónde voy, qué como, cómo me mantengo así".

"Todas esas preguntas tienen una sola respuesta: 'hábito'. Crear hábito fue la clave en mi vida. Fueron 9 semanas de seguimiento y para mí fue revelador entender que la disciplina, la constancia en la actividad física y la incorporación de hábitos saludables fue la clave del éxito", explicó la periodista.

"No hay magia, no hay dietas milagrosas. El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte. Acá les muestro un poco de mi día", cerró Sandra Borghi más linda que nunca.