El caso sobre el paradero de Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, dio un giro este jueves por la noche cuando la Policía de la Ciudad ingresó a su departamento en la calle Ravignani 2100, Palermo, tras recibir la orden de allanamiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. La cantante fue hallada en buen estado, mientras que su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47), fue detenido dentro del edificio minutos después.

Fuentes del caso indicaron que al momento del allanamiento, García Gómez no se encontraba en el departamento, lo que motivó la emisión de una orden de captura. La detención se realizó bajo la sospecha de que mantenía a la cantante privada de su libertad.

En el operativo participaron personal de la División Investigaciones Comunales 14, junto con la División Científica, el SAME y representantes judiciales. Curiosamente, la propia Lourdes había mantenido contacto con el área de Búsquedas de Personas mediante videollamada más temprano, asegurando que estaba bien pero prefiriendo no revelar su ubicación.

El antecedente del caso se remonta al 1° de octubre, cuando la Policía de la Ciudad intervino en el departamento tras una denuncia vecinal por una fuerte discusión verbal entre la cantante y su pareja. En aquella oportunidad, Lourdes se encontraba en buen estado de salud y se decidió, considerando antecedentes de violencia de género, que García Gómez debía retirarse del domicilio por una noche, medida que se cumplió sin incidentes.

La alerta se disparó el 4 de octubre, cuando la madre de Lourdes denunció su desaparición y expresó temor por su seguridad, dada la existencia de denuncias previas por violencia de género contra García Gómez.

Finalmente, la orden de allanamiento de esta noche permitió localizar a Lourdes Fernández en su departamento, mientras que la detención de su pareja avanza en el marco de la investigación por privación de la libertad. El caso continúa bajo seguimiento judicial, con la intervención de las autoridades correspondientes.