En una entrevista vía Zoom, Nicolás Barros, manager del Trío Los Barros, compartió detalles de la reciente gira que llevó a los hermanos músicos desde Cuyo a distintos rincones del país.

“Nos fuimos el 23 de junio y llegamos el 29 a San Juan. Nos fue re bien, estuvimos por muchos lugares importantes”, relató Barros, destacando que la experiencia fue un impulso clave para seguir creciendo.

Durante el recorrido, el grupo participó en festivales de gran relevancia y también tuvo presencia en programas de televisión de alcance nacional, entre ellos el reconocido ciclo de Guido Kaczka en Canal 13, un hito que definieron como “un logro muy importante”.

Actualmente, el trío trabaja en nuevos temas que formarán parte de su próximo material discográfico, con el objetivo de seguir conquistando público en todo el país. “Queremos que nuestra música siga llegando a cada rincón”, afirmó el manager.