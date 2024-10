Este miércoles en Banda Ancha, un artista nacional se comunicó directamente desde Buenos Aires para hablar del lanzamiento de su nuevo libro.

Se trata de Juan Matías Loiseau, más conocido en el mundo de la ilustración como Tute, hijo del recordado Caloi (Carlos Loiseau).

Entrevistado por Romina González, el artista se refirió a “Lo mejor de Tute” y dijo: “Es un libro que compila 25 años de laburo del diario La Nación por lo que se supone que ahí está lo mejor y, la selección del material está hecha por los lectores y lectoras. Yo sumé algunos dibujos que no eran lo más likeados en las redes (sistema de selección), pero que me parecía que tenían que estar porque son los que me gustan a mí, más algunos que eligieron los editores, pero el grueso del material que está publicado en este libro es lo más votado en los últimos años en las redes”.

Acerca de los personajes que la gente eligió a través de las páginas del diario La Nación, el entrevistado explicó: "Los personajes son Mabel y Rubén que es como un guiño, como digo yo ‘un accidente’ del encuentro entre ellos y yo, porque en realidad no fueron personajes que yo busqué premeditadamente, como suele hacerse, sino que simplemente yo hacía el humor gráfico de un cuadro con personajes que iban cambiando todos los días, temáticas diferentes y nombres variados. De a poco me fui quedado con menos nombres hasta quedarme en exclusiva con Mabel y Rubén. Y se terminó transformando en un guiño con el lector, en donde todos los días son personajes distintos, aunque mantengan sus nombres.

A su vez, al referirse a la situación económica del país, el dibujate aseguró "Lo que está pasando es trágico y desesperante".