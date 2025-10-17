Ulises Jaitt hizo su descargo ante las acusaciones de su sobrino

El conflicto entre Ulises Jaitt y su sobrino, Valentino Yospe, escala al plano mediático. Tras la reciente acusación de violencia familiar por parte del hijo de Natacha Jaitt, el mediático decidió utilizar su cuenta de Instagram este jueves para defenderse con un extenso y duro descargo.

La Fuerte Réplica de Ulises Jaitt

Junto a fotografías antiguas con su sobrino y un tweet de su difunta hermana Natacha agradeciéndole por el cuidado de Valentino, Jaitt lanzó una artillería de acusaciones contra el joven: "Hoy, después de todo lo vivido, elige la difamación. No sé si lo mueve la búsqueda de fama, de dinero, o simplemente el resentimiento por la vida que le tocó. Pero lo que no voy a permitir es que se ensucie mi nombre ni el esfuerzo de más de una década en la que hice de padre, hermano y tutor, solo, los 365 días del año", afirmó.

El mediático también sembró dudas sobre la soledad de su sobrino en este conflicto: "Tengo un hermano, otra hermana, mi mamá, nadie lo acompaña en esto, está solo, ¿No se preguntaron por qué?".

Además, Jaitt vinculó la denuncia a un intento de desviar la atención sobre su lucha por la justicia para su hermana: "Me llama la atención que quiero reabrir la causa NATACHA , y a los días de darse a conocer eso, aparece esta operación. Para los que confunden, yo puedo tener un conflicto con mi sobrino, pero no por eso voy a dejar de pelear hasta el final por NATACHA que merece justicia. Son 2 carriles distintos".

Finalmente, criticó la exposición de Valentino: "Lamento que en su exposición pública no haya pedido justicia por su madre, sino que haya preferido usar su historia como escenario personal".

Las Graves Acusaciones de Valentino

La respuesta de Jaitt llega después de que Valentino Yospe rompiera el silencio. El joven había asegurado en una entrevista que la relación con su tío le provocó un daño emocional profundo: "Perdí un montón de años de mi vida, de infancia, algo que hoy en día me está costando superar. Soy muy inmaduro en un montón de aspectos, fruto de que yo de chico no fui un niño, sino un pibe que trataba de atravesar un montón de problemas familiares con su tío violento", confesó.

Con temor a una confrontación pública, Yospe agregó que le da "miedo porque no sé qué va a hacer este tipo una vez que entre a un programa", y describió la dolorosa sensación de ver en televisión a un familiar que "terminó cagad* a trompadas".

Por el momento, Ulises Jaitt no podrá profundizar su descargo en otros medios, ya que el periodista Ángel de Brito informó que el mediático tiene restricciones para hablar públicamente debido a la causa judicial en curso.