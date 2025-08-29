Último momento: Marley se accidentó en Tailandia

Un susto inesperado interrumpió las grabaciones de Por el mundo en Tailandia. El conductor Alejandro “Marley” Wiebe sufrió un golpe en la cabeza mientras exploraba unas catacumbas junto a Karina Jelinek.

Todo ocurrió cuando la modelo se detuvo por temor a continuar y Marley, en su intento por asistirla, tropezó con una piedra sobresaliente. El impacto le provocó una herida con sangrado inmediato, lo que generó alarma entre los integrantes del equipo de producción.

De inmediato fue trasladado para recibir asistencia médica. Allí fue atendido por profesionales locales especializados en medicina tradicional china, quienes realizaron las curaciones sin necesidad de sutura ni intervención quirúrgica. Desde la producción confirmaron que el conductor se encuentra fuera de peligro y que sólo deberá guardar reposo antes de retomar las grabaciones.

Horas más tarde, Marley llevó tranquilidad a sus seguidores con mensajes en redes sociales, fiel a su estilo optimista y humorístico. Sin embargo, el episodio generó gran repercusión y preocupación entre los fanáticos, que inundaron las plataformas con mensajes de apoyo.

La emisión con Karina Jelinek había despertado expectativa por la complicidad histórica entre ambos, que ya protagonizaron momentos memorables en otras temporadas del ciclo. Esta vez, el atractivo escenario exótico derivó en una situación inesperada que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Desde la producción remarcaron que cada viaje cuenta con protocolos de seguridad y asistencia médica para enfrentar emergencias. En este caso, la rápida reacción del equipo y la atención recibida en Tailandia resultaron claves para evitar complicaciones.