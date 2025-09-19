Último momento: operan a Thiago Medina

El exconcursante de Gran Hermano, Thiago Medina, está siendo operado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, luego de permanecer casi una semana internado en terapia intensiva tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado viernes 12 por la noche, cuando embistió con su motocicleta a un vehículo en ese distrito bonaerense.

Según el parte oficial difundido a las 10 de la mañana, Medina pasó la noche sin fiebre, lo que permitió avanzar con la operación de cirugía torácica destinada a reparar la parrilla costal. La intervención, que demandará varias horas, está a cargo de un equipo conjunto integrado por especialistas del hospital local y del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

“El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma y la evolución correspondiente”, señaló el comunicado médico, que también confirmó que el próximo parte será emitido a las 18 horas.

En paralelo, Daniela Celis -expareja de Medina y madre de sus gemelas, Laia y Aimé- compartió un mensaje en redes sociales solicitando una cadena de oración: “Todos unidos por vos pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Sigamos todos unidos”, escribió junto a una foto en la que aparecían familiares y amigos, entre ellos Nacho Castañares, también ex Gran Hermano.

La situación también movilizó a la familia de Thiago, que salió al cruce de versiones sobre supuestos conflictos internos. “Estamos unidos como hermanos, siempre lo estuvimos. Nos toca vivirlo más juntos para sobrellevar esta situación y rezarle a Dios para que salga. Con Dani lo mismo: ella es la mamá de nuestras sobrinas y también pasa por el mismo dolor, porque sus hijas extrañan a su papá”, expresaron Sergio y Lucas Medina en diálogo con Puro Show (El Trece).

Asimismo, la familia reiteró el pedido de donantes de sangre para sostener el tratamiento. “Tienen que venir al hospital de Moreno, de 7.30 a 10, para ser anotados. Les sacan sangre y la guardan en el banco para reponer lo que se está usando con Thiago”, explicó Sergio, el mayor de los hermanos, destacando la importancia de la colaboración solidaria en este momento crítico.