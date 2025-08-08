Dos años después de haber ingresado a la casa de Gran Hermano  -reality del que salió campeón y donde alcanzó gran popularidad-, Marcos Ginocchio alcanzó otro hito en su vida: se graduó como abogado en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), donde había retomado sus estudios tras salir del programa.

Un campeón de Gran Hermano se recibió de abogado

Este jueves participó del acto de colación y recibió su diploma en medio de una emotiva ceremonia. Ginocchio compartió el momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que refleja su gratitud y fe: “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son, gracias por tus aprendizajes, escribió junto a un video en el que se lo ve subir al escenario, mirar al cielo, persignarse y saludar a las autoridades universitarias.

Marcos Ginocchio on Instagram: "Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes"

La celebración no pasó desapercibida: Marcos posó con espuma y el clásico cartel de egresados, rodeado de afecto y felicitaciones tanto de sus seguidores como de sus excompañeros del reality. “Increíble”, le comentó Nacho Castañares, mientras que Bautista Mascia, ganador de la edición siguiente de Gran Hermano, escribió: “Grande primote. Un ejemplo”.

Un campeón de Gran Hermano se recibió de abogado

Los fanáticos también se hicieron presentes con cientos de mensajes de cariño y orgullo. Días atrás, tras aprobar su último examen final, Ginocchio ya había compartido su alegría: “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”.

Pese al éxito mediático que obtuvo tras su paso por la televisión, Marcos decidió retomar su carrera universitaria, e incluso durante sus clases se lo vio compartiendo momentos con otros estudiantes, sin perder el perfil bajo que lo caracterizó desde sus inicios. Ahora, suma el título de abogado a su trayectoria.