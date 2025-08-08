Un campeón de Gran Hermano se recibió de abogado

Dos años después de haber ingresado a la casa de Gran Hermano -reality del que salió campeón y donde alcanzó gran popularidad-, Marcos Ginocchio alcanzó otro hito en su vida: se graduó como abogado en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), donde había retomado sus estudios tras salir del programa.

Este jueves participó del acto de colación y recibió su diploma en medio de una emotiva ceremonia. Ginocchio compartió el momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que refleja su gratitud y fe: “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son, gracias por tus aprendizajes”, escribió junto a un video en el que se lo ve subir al escenario, mirar al cielo, persignarse y saludar a las autoridades universitarias.

La celebración no pasó desapercibida: Marcos posó con espuma y el clásico cartel de egresados, rodeado de afecto y felicitaciones tanto de sus seguidores como de sus excompañeros del reality. “Increíble”, le comentó Nacho Castañares, mientras que Bautista Mascia, ganador de la edición siguiente de Gran Hermano, escribió: “Grande primote. Un ejemplo”.

Los fanáticos también se hicieron presentes con cientos de mensajes de cariño y orgullo. Días atrás, tras aprobar su último examen final, Ginocchio ya había compartido su alegría: “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”.

Pese al éxito mediático que obtuvo tras su paso por la televisión, Marcos decidió retomar su carrera universitaria, e incluso durante sus clases se lo vio compartiendo momentos con otros estudiantes, sin perder el perfil bajo que lo caracterizó desde sus inicios. Ahora, suma el título de abogado a su trayectoria.