Mientras el foco mediático global sigue puesto en la polémica separación de Christian Nodal y el bienestar de su hija Inti, la trapera argentina Cazzu podría estar viviendo un inesperado romance. La "Jefa del Trap", actualmente inmersa en su exitosa gira mundial Latinaje, estaría iniciando un "acercamiento" con uno de sus bailarines.

El nombre que resuena con fuerza en los pasillos de los backstage en Guadalajara es el de Gonzalo Gerber, un bailarín profesional conocido en Argentina por su paso por el Bailando y por ser el ex de Dai Fernández, el posible actual amor de Nico Vázquez.

Amores cruzados

Según la información revelada en el programa Intrusos (América TV) por la periodista Karina Iávicoli, la relación entre Cazzu y Gerber es, por ahora, una de "excelente relación, acercamiento, empatías, charlas...". Aunque no hay un rótulo de noviazgo formal, la buena sintonía entre ambos artistas es innegable y se está fortaleciendo en el marco de la intensa gira internacional.

Este potencial “parejón” de la música urbana y la danza se da en un contexto de reacomodamiento sentimental cruzado en el espectáculo argentino. Gonzalo Gerber se separó recientemente de la actriz y bailarina Dai Fernández tras siete años de relación. Casualmente, o no, Dai Fernández hoy está vinculada sentimentalmente al actor Nico Vázquez, quien también atraviesa un proceso de separación de Gime Accardi.

Latinaje: del desamor a un nuevo comienzo

El álbum Latinaje, que Cazzu está presentando con éxito rotundo en México, está teñido de letras sobre el desamor y la traición que la jujeña vivió. Curiosamente, este nuevo trabajo marcó un cambio en el staff de Cazzu, que por primera vez incluyó bailarines varones en su equipo, entre ellos, Gerber.

Mientras la artista continúa demostrando su poder escénico ante miles de fans alrededor del mundo, los rumores sugieren que este nuevo capítulo de su vida, que comenzó con la música de la ruptura, podría estar culminando con el inicio de una nueva y prometedora coreografía sentimental. El tiempo dirá si la "amistad con buena onda" que reportan desde México se convierte en el romance sorpresa de la temporada.