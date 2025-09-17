La bailarina y conductora Flor Jazmín Peña rompió el silencio en LAM (América) luego de que su expareja, Agustín Franzoni, asegurara en su programa de streaming que conserva videos íntimos de ella en un pendrive. Las declaraciones del también bailarín generaron una fuerte polémica y fueron repudiadas en redes sociales.

En diálogo con Ángel de Brito, Peña expresó su indignación: “Lo de Franzoni me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice y cómo nadie le frena el carro. Encima ponen la cortina del programa en el que trabajo para que quede claro de quién habla, y quienes lo acompañan se ríen, inclusive las mujeres de la mesa”.

Visiblemente afectada, la integrante de LUZU Media agregó: “Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo tan íntimo, que le llegue a mis viejos, de algo que sucedió en completa intimidad. No sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos míos y que puede hacer con ellos lo que quiera”.

Peña, pareja de Nicolás Occhiato, advirtió que evalúa acciones legales: “Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo. No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, aunque no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex”.

La bailarina también recordó que, hasta ahora, había preferido no confrontar: “Hasta ayer hablaba bien de él, entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo. Pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nicolás. Siempre mantuvimos la honestidad. Por eso estoy tan shockeada”.

Las declaraciones de Franzoni

El conflicto estalló luego de que Franzoni, durante una dinámica de preguntas en su programa Circuito Cerrado (La Casa), afirmara que conserva “videitos” de una expareja en situaciones íntimas y que no pensaba borrarlos. “¿Por qué los tengo que borrar? Están bien guardados, es parte de mi vida. Los tengo en una memoria. En un par de años capaz que salen fortuna”, dijo frente a sus compañeros, generando incomodidad en el panel.

Aunque nunca nombró directamente a Peña, la referencia a su fama y la cortina musical de Nadie Dice Nada (programa de LUZU donde trabaja la bailarina) hicieron que la alusión resultara evidente.

La reacción de Nicolás Occhiato

Consultado sobre el tema en Ya fue todo, Occhiato sostuvo: “Me siento muy incómodo. Es algo íntimo de mi pareja y me parece gravísimo, una falta de respeto. Me da mucha bronca. No puedo creer tener que responder sobre algo así y que se exponga de esta manera”.

El conductor evitó profundizar sobre cómo atraviesa Peña la situación, pero subrayó el malestar que le generan las declaraciones de Franzoni: “No creo que me toque hablar por ella. Solo digo que como pareja me resulta súper desagradable”.