Este miércoles en la noche, el programa de Telefe, La Voz Argentina volvió a tener en su escenario a dos protagonistas locales.

Dos artistas sanjuaninos debieron defender sus lugares en la instancia de los Knockouts con resultados diversos.

Por un lado, Mateo Pintor del team de Luck Ra, debió enfrentarse a Lucas Barros con la interpretación del tema de Rodrigo “De enero a enero” que no terminó de convencer al novio de La Joaqui quien se inclinó por su rival. El joven estudiante de ciencias exactas no logró avanzar a la siguiente etapa del exitoso reality del canal de las pelotas.

Contrariamente, el joven Jaime Muñoz Pintos, brilló una noche más con una versión intimista de “Pedacito de Cielo” y el acompañamiento de su guitarra. En competencia directa con el experimentado Oscar Burgos Espinoza, el joven padre nacido en la provincia volvió a sorprender sobre el escenario de La Voz Argentina.

Dentro del team de Lali Espósito, Jaime fue aplaudido de pie por los artistas del jurado que auguran un gran futuro para el participante sanjuanino.