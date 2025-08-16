Una histórica "angelita" dejó su silla en LAM

La noche del viernes 15 de agosto se desarrollaba con normalidad en LAM cuando, sobre el cierre del programa, una noticia inesperada sorprendió al panel y a la audiencia: Marixa Balli anunció en vivo su renuncia al ciclo que conduce Ángel de Brito, poniendo fin a una etapa de tres años.

La bailarina, visiblemente emocionada, explicó que su decisión responde a una necesidad personal de hacer un cambio y dedicar más tiempo a sus proyectos comerciales, en especial a la apertura de un nuevo local de su marca de calzados Xurama. Si bien en las últimas semanas había retomado con normalidad su lugar en el programa -tras una tensa discusión con Yanina Latorre que había generado rumores de distanciamiento-, finalmente optó por dar un paso al costado.

“Los quiero a todos, pero necesito un cambio en mi cabeza”, expresó entre lágrimas, mientras sus compañeras reaccionaban con sorpresa. De Brito, por su parte, le agradeció su participación y dejó abierta la posibilidad de futuras colaboraciones especiales.