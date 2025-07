Una jubilada más: Moria Casán contó cuánto cobra mensualmente

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Moria Casán volvió a generar repercusión con sus declaraciones. En una entrevista con el ciclo PuroShow, emitido por ElTrece, la diva habló sobre su intensa actividad laboral a punto de cumplir 80 años, y sorprendió al revelar el monto de su jubilación.

“Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo funciones de miércoles a domingo, con tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y me trasciende”, afirmó la artista. Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando el periodista Pampito le consultó por su jubilación: “Sí, cobro la mínima: 304.723,93 pesos. Un papelón. No sé qué hago con eso, es un papeloncito. De todas maneras, no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.

Actualmente Moria Casán la rompe en el teatro con la obra “Cuestión de Género” en donde interpreta a una diseñadora llamada Jade que, al cumplir 30 años con su pareja y recibir un resultado negativo en un exámen médico, decide revelar a su esposo Francisco -interpretado por Jorge Marrale- un secreto que guarda de toda la vida.

Televisión

Además, Moria también opinó sobre la final del reality Gran Hermano, y dejó entrever su descontento con el resultado. Desde sus redes sociales, lanzó una indirecta sobre un supuesto “arreglo”: “Gana uno de los auspiciantes, nuevamente cruza el charco. Empieza con G y termina con in”, dijo en referencia a Bautista Mascia, el participante uruguayo que se consagró campeón. A pesar de no haber seguido el programa en detalle por sus compromisos teatrales, aseguró: “Nunca lo pude ver porque hago teatro, pero esta noche ahí estaré. #AguanteArgentina”.

Por último, al ver un posteo del periodista Fefe Bongiorno en X (ex Twitter), quien destacó que por segundo año consecutivo ganó un uruguayo, Moria ironizó: “Se tiene que llamar Gran Hijo. Nos tienen de hijos los hermanos rioplatenses. Congratulations”.

Entre el teatro, los comentarios ácidos y su inagotable energía, la One sigue vigente, combativa y sin pelos en la lengua.