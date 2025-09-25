Una rubia debilidad: ella es la nueva novia del líder de Ke Personajes

El romance entre Emanuel Noir, el carismático líder de la banda Ke Personajes, y la bellísima actriz e influencer española Gemma Collado se consolida como la pareja del momento en el mundo del espectáculo. Lejos de esconder su amor, los novios han hecho estallar las redes sociales con una apasionada fotografía desde uno de los lugares más icónicos de España: el histórico Acueducto de Segovia.

La imagen, los muestra entretenidos en un apasionado beso con el monumento romano como telón de fondo. La foto, compartida en las redes de la joven influencer, está musicalizada con el clásico Is this love de Bob Marley, la postal subraya el gran momento sentimental que atraviesa la pareja.

¿Quién es Gemma Collado?

El nombre de Gemma Collado resuena con fuerza en los medios, y su currículum en el mundo del reality no es menor. La española alcanzó gran notoriedad en Chile tras su participación en los populares realities ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, además de su paso por la televisión española en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2014.

Pero antes del mundo mediático, la rubia maquillaba cadáveres, una labor que dejó atrás al despegar su carrera mediática.

Esta relación se conoció a fin de agosto, cuando Emanuel Noir confirmó la relación en sus propias redes. Desde entonces, el cantante no duda en expresar lo que siente: “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia”, le dedicó en Instagram, dejando en claro la importancia de Collado en su actual etapa personal.