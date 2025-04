Tini lanzó “Futtura” y con ello llegó una gira por los medios de la cantante. La última acción de difusión de su mega show fue en el programa La Peña De Morfi, donde decenas de fanáticos estuvieron en el piso y miles más viendo el show por la televisión. En este caso, además de sus grandes éxitos, ella recibió una sorpresa, donde una sanjuanina fue protagonista.

El emocionante momento fue denominado “Argentina te canta Buenos Aires”. En el video se pudo ver y escuchar a una amplia selección de voces femeninas de distintos puntos del país, quienes interpretaron la canción de Tini. Este fue un momento especial para la artista, quien se emocionó por el video.

Pero en el mismo show se pudo apreciar una cara conocida para los sanjuaninos. Esto se debe a que la voz elegida para representar a la provincia fue la de Ana Laura Paroldi, quien entonó uno de los fragmentos y se destacó. La artista local no dudó en hacer un posteo de gratitud expresando su felicidad por el momento que vivió.

“Gracias familia y amigos/as por enviarme este registro, no pude verlo en vivo pero saber que me acompañan me emociona. Fue una pequeña participación pero muy importante para mi. Gracias @nazareno_lacalle por recordarme y Lito por la gentileza, cada pequeño paso es enorme para mi. Gracias @ana_belen_toledo_ok por la convocatoria para Iron Man. Gracias hermano @juanparoldi33 y @lu_pe_ra .Este año es todito todito mío. Los amo”, dijo la cantante sanjuanina en la plataforma Instagram, donde sumó el tramo de su participación.