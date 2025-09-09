Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres

Una noticia inesperada y cargada de emoción revolucionó este martes al mundo del espectáculo: Úrsula Corberó y Chino Darín serán padres por primera vez.

La actriz española, reconocida internacionalmente por su papel de Tokio en La casa de papel, eligió sus redes sociales para confirmar el embarazo con un posteo tan sencillo como contundente. En la imagen publicada, Corberó muestra su incipiente pancita acompañada de una frase breve pero elocuente: “Esto no es IA”.

El detalle no pasó desapercibido: la artista etiquetó a su pareja, Chino Darín, justo sobre su vientre, despejando cualquier duda sobre la paternidad. El gesto fue celebrado de inmediato por sus seguidores, y la publicación se viralizó en cuestión de minutos, generando una avalancha de mensajes de cariño y felicitaciones.

La pareja, que desde hace años mantiene una relación sólida y muy querida tanto en Argentina como en España, eligió la autenticidad frente a la grandilocuencia. Con una frase irónica que alude a los tiempos de la inteligencia artificial, Corberó dejó en claro que lo que vive es tan real como feliz.

El anuncio fue celebrado a ambos lados del Atlántico, consolidando a la dupla como una de las más admiradas de la escena artística internacional.