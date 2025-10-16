Valentina Olguín fue procesada por contrabando

La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín, de 26 años, enfrenta una compleja situación judicial luego de que la Justicia Federal de Tucumán agravara las acusaciones en su contra y la procesara por el delito de “contrabando simulado en concurso real”. Además, el tribunal le impuso la prohibición de salir del país hasta que brinde declaración indagatoria, prevista para el 4 de noviembre a las 10 de la mañana en los tribunales tucumanos.

Según la investigación, Olguín habría utilizado de manera indebida la CUIT de cinco gobernadores provinciales —entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Sergio Ziliotto (La Pampa)— para realizar compras de indumentaria en el exterior mediante el sistema courier. Este mecanismo permite un máximo de cinco importaciones personales al año, un límite que la influencer habría superado en 16 operaciones distintas, de acuerdo a los datos aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El caso se originó hace un año, cuando el gobernador de Tucumán presentó la primera denuncia al detectar movimientos fiscales irregulares a su nombre. Con el avance de la causa, el fiscal federal Agustín Chit amplió la imputación al considerar que la joven habría cometido más de un delito de manera independiente, lo que derivó en el agravamiento de las acusaciones.

Cabe recordar que en mayo de 2025, Olguín ya había sido procesada por el juez José Manuel Díaz Vélez, quien dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes. En aquella oportunidad, el gobernador de San Juan Marcelo Orrego decidió donar el resarcimiento correspondiente —unos 500 mil pesos— al Hospital de Niños de su provincia.

El descargo de la influencer

En declaraciones previas al diario Clarín, Valentina Olguín negó haber actuado con mala intención y aseguró que todo fue producto de un error. “No he robado nada, no he estafado a nadie. Me enviaban ropa desde Estados Unidos por mi trabajo como influencer y se pagaban todos los impuestos”, explicó.

Respecto al uso de los CUIT de los funcionarios, la artista reconoció que “buscaba al azar porque solo se permiten cinco importaciones anuales” y admitió haber actuado sin conocimiento de la normativa vigente. “Lo hice desde la ignorancia, sin saber que era un delito. Estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto”, afirmó.

Mientras tanto, la causa continúa su curso en el fuero federal y la joven deberá presentarse en los próximos días ante la Justicia para intentar aclarar su situación y evitar nuevas sanciones.