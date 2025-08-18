Valentino López y su novia, Carola Sánchez Aloe, se besaron sin prejuicios

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, atraviesa un presente sentimental inmejorable y no duda en compartirlo con sus seguidores. En sus redes sociales, el joven futbolista publicó nuevas imágenes junto a su novia, Carola Sánchez Aloe, en las que se los ve felices, distendidos y muy enamorados, incluso protagonizando un beso que enterneció a sus seguidores.

A un año del inicio del vínculo, la pareja sigue afianzándose y dejando en evidencia una marcada complicidad. Desde que en julio de 2024 comenzaron a circular las primeras fotos de su historia de amor, Valentino y Carola se muestran juntos sin reparos, pese a la exposición que implica estar bajo la mirada pública.

Aunque ambos prefieren mantener un perfil discreto -muy distinto al de Wanda Nara- cada gesto o publicación de la pareja rápidamente se viraliza en las redes sociales, reflejando el interés que despierta su relación en el público.

Quién es Carola Sánchez Aloe

Carola también supo adaptarse al creciente interés mediático. El año pasado mantenía su cuenta de Instagram privada, pero con el tiempo decidió abrirla, acumulando más de 52 mil seguidores. En su perfil comparte escenas cotidianas y cercanas con las hermanas de Valentino, Francesca e Isabela Icardi, gesto que evidencia la buena relación que mantiene con la familia de su pareja.

A lo largo del último año, Valentino y Carola compartieron momentos sencillos pero cargados de afecto: salidas, fotos espontáneas y mensajes de apoyo que consolidaron su vínculo y contaron con el respaldo de ambas familias.

Con gestos románticos, apoyo familiar y una clara voluntad de preservar la intimidad, los jóvenes demuestran que es posible vivir una historia de amor genuina incluso bajo el permanente foco de la atención pública.