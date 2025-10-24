Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha se refirieron a la situación de Lowrdez Fernández

El mundo de la música y los seguidores de Bandana vivieron horas de intensa preocupación e incertidumbre luego de la denuncia por la desaparición de Lowrdez Fernández. La tensión se disipó con el rescate de la cantante y la detención de su ex pareja, Leandro García Gómez, quien tiene antecedentes de violencia de género.

Tras el dramático desenlace, las otras integrantes del icónico grupo pop -Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y Lissa Vera- utilizaron sus redes sociales para expresar su profundo alivio y brindar un firme respaldo a su compañera.

El sincero mensaje de Virginia Da Cunha

Virginia Da Cunha fue una de las primeras en pronunciarse en Instagram, revelando la delicada situación que las llevó a guardar silencio inicialmente: "No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada", explicó, aludiendo al riesgo que corría Lowrdez.

Visiblemente aliviada por la resolución, destacó la coordinación y la celeridad de los acontecimientos: "Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy, gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo". Finalmente, cerró su mensaje con una emotiva declaración de amor y gratitud: "Te amamos Lowrdez. Gracias Valeria Gastaldi y Lissa Vera".

Valeria Gastaldi: "Nunca es tarde para decir ni una más"

Por su parte, Valeria Gastaldi eligió un mensaje más político y contundente, sentando una firme posición contra la violencia de género, a través de sus redes sociales: "Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias", sentenció.

Valeria también reconoció la labor conjunta que permitió el rescate, mencionando especialmente a la madre de Lowrdez, quien fue clave al realizar la denuncia: "Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel".

El rescate y el estado de Lowrdez

Según trascendió en diversos medios televisivos, la policía encontró a Lowrdez Fernández en el departamento de García Gómez. La cantante fue hallada en un evidente estado de vulnerabilidad, descompensada y, según reportes, bajo el efecto de sustancias.

Imágenes mostraron el momento exacto en que Lowrdez fue asistida por personal del SAME y retirada del lugar con "mucha dificultad", siendo trasladada en ambulancia para garantizar su bienestar físico y comenzar su proceso de recuperación, que se prevé largo. Posteriormente, se concretó la detención de Leandro García Gómez.

El apoyo de las integrantes de Bandana subraya la unión del grupo en un momento de crisis, brindando soporte público a Lowrdez mientras comienza a transitar su camino de sanación.