Victoria Vanucci y Matías Garfunkel: denuncias de violencia contra menores de edad

El empresario Matías Garfunkel y su expareja, la exmodelo Victoria Vanucci, protagonizan en las últimas horas, un escándalo mediático tras acusaciones cruzadas en redes sociales que involucran violencia y maltrato.

El empresario desató la polémica con una serie de publicaciones en X (antes Twitter), donde acusó a Vanucci de haber golpeado a los dos hijos que tienen en común, Indiana y Napoleón.

“Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”, afirmó el empresario en un extenso hilo en la plataforma.

Como era de esperar, la respuesta de Vanucci no tardó en llegar y, a través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió impactantes videos en los que acusa a Garfunkel de violencia de género y describe episodios de agresión verbal y física. “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice 'put...' frente a mis hijos. Me desea que muera de cáncer como mi madre, todo delante de los chicos”, denunció.

Este suceso inesperado y el conflicto expuesto por ambas figuras no solo sacó a la luz un delicado contexto familiar, sino que también desató un debate entre sus seguidores de plataformas sociales acerca de los límites del tema público y el manejo de conflictos privados en redes sociales.

Frente a esta situación y, por el momento, ninguna de las partes dio indicios de buscar una resolución fuera del ámbito mediático.

A pocas horas del posteo de Garfunkel, el conflicto se convirtió en tendencia en las redes sociales de Argentina.